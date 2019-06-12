虎頭山物聯網創新基地 「桃園矽谷」18日開幕

2019-06-12 12:01

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市推動「亞洲．矽谷」計畫，中央與市府共同投入1億5千萬元，在桃園區打造「虎頭山物聯網創新基地」，市長鄭文燦今天主持市政會議時表示，「虎頭山物聯網創新基地」將在本月18日開幕，主要包括有「自駕車的研發測試」、「資訊安全產業」及「智慧製造產業」，將以此3項產業做為目標，部分公共空間將開放市民使用。

鄭文燦說，虎頭山創新園區，原是海巡署的訓練中心，經過他本人與政院協調，以總經費9億元，將訓練中心搬遷至蘆竹海湖營區，遷建由都發局代辦，其中7億元政院補助，2億元由市府支持，營區轉型為虎頭山創新營區，園區提供實證、教育、創新合作、加速器等功能，附近有龜山工業區、華亞科技園區。

他說，第一期投入1億5千萬元經費，其中經濟部中小企業處補助9千萬元，市府自籌6千萬元，這是我們較大型的育成基地，請經發局全力將後續工作做好，第一期完成後，有些公共空間將提供、開放給市民使用，二期也要融合如此的規劃，都發局也可協助，看二期公園整建，如何活化成為好的公園，相關單位皆可提意見和建議。

「虎頭山物聯網創新基地」所在地於1987年時原本是陸軍基地，後改為804醫院，2000年時海巡署接管後做為訓練中心，直到2017年底搬遷，4.7公頃土地施工興建，基地第一期開發1.3公頃，另3.4公頃土地規劃創新基地公園。

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