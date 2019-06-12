宜蘭女婿辦數位插畫展 搶救《噶瑪蘭公主與龜將軍》在地傳說

2019-06-12 10:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭在地數位插畫家，同時也是宜蘭女婿的蔡曜宇，在宜蘭市公所的協助下，今起至21日在宜蘭人故事館2樓，舉辦「噶瑪蘭公主與龜將軍」數位插畫創作展；蔡曜宇說，噶瑪蘭公主與龜將軍這個在地傳說故事，已漸漸鮮為人知，希望透過他的數位插畫，搶救美麗的在地傳說，讓更多人知曉。

「噶瑪蘭公主與龜將軍」傳說，主要敘述以前東海龍王膝下有一個女兒叫做噶瑪蘭公主，長得美麗善良，極受寵愛，但噶瑪蘭公主和龍王的部下龜將軍相愛，龍王因早已將公主許配給蛇將軍，得知此事相當憤怒，不答應2人的交往。

公主與龜將軍因此相約私奔，不料被龍王發現，還派兵追捕，2人奔逃過程中，噶瑪蘭公主先上到岸邊等候，龜將軍則在離岸不遠處的海上與追兵奮戰，最後力竭戰死，化為現今的龜山島，而噶瑪蘭公主因為悲傷過度，躺在岸上變成現在的噶瑪蘭蘭陽平原，與海面上的龜山島相望。

原為澎湖人，目前在耕莘健康管理專科學校擔任數位媒體設計科講師的蔡曜宇，15年前因與住在宜蘭的太太交往而愛上宜蘭，婚後便在宜蘭落地深耕，他說，6年前他參加「台灣設計展」，畫一張以「噶瑪蘭公主與龜將軍」傳說為主題的明信片，但發現許多人都沒聽過這個傳說，賣明信片時，更發現百分之60以上的宜蘭人都沒聽過。

蔡曜宇指出，他覺得如此美麗的在地傳說如果就此消失非常可惜，對在地文化也是重傷害，希望藉由他手繪的數位插畫，用生動的圖案，搶救「噶瑪蘭公主與龜將軍」傳說，讓更多人知曉。

宜蘭市長江聰淵說，「噶瑪蘭公主與龜將軍」是美麗的在地文化象徵，過去歌仔戲也都以這樣的故事來編劇、演出，非常精彩，不過這樣生動的傳說故事，很多年輕一輩都不知道了，希望民眾能踴躍來到宜蘭人故事館2樓，重拾過去美麗的記憶。

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