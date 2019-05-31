6隻珍貴八色鳥到龍泉步道育雛 三星鄉公所拉封鎖線保護

2019-05-31 19:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕屬二級保育類動物的八色鳥，近期已到宜蘭三星鄉龍泉步道築巢、育雛，為避免繁殖期間受人為打擾，三星鄉公所即日起封閉步道入口部分範圍，讓八色鳥安心育雛。

距三星市區僅約5分鐘的龍泉步道，有涼亭也有洗手間，還可叫便當店外送，生活機能便利，不用進入深山，就能近距離觀察到珍稀八色鳥，被鳥友譽為「五星級」賞鳥熱點，每年吸引上百名鳥友到場，一睹八色鳥丰采。

每年4月至9月八色鳥會到龍泉步道築巢、育雛，今年已有鳥友觀察到3對鳥夫妻在此繁衍。由於賞鳥、登山人潮眾多，為避免打擾鳥夫妻洞房，宜蘭縣政府、三星鄉公所與宜蘭縣環境人文生態保育協會，已在八色鳥育雛、覓食範圍內拉起封鎖線「護鳥」。

長期觀察八色鳥的野鳥生態教師呂學麟說，龍泉步道生態豐富，有許多綠色背景陪襯，構圖漂亮，因此是鳥友熱愛的攝影點之一；旺季護鳥工作辛苦，今年協會約投入30名志工協助，所幸多年來鳥友嚴守分際，少有人做出脫序舉動驚擾八色鳥。

除八色鳥外，步道周邊還有黑枕藍鶲、紅嘴黑鵯、繡眼畫眉、五色鳥等鳥類築巢育雛，整個入口處儼然成了鳥類的天然「產房」。

鳥友賴建志說，八色鳥屬於候鳥，羽色鮮艷、奪目，但每年僅會在台灣短暫停留，待幼鳥長大後就馬上離去；八色鳥繁殖對數少，在台灣非常稀有，要拍到牠還需要「緣分」。

龍泉步道封閉範圍在入口處涼亭周邊，不會影響遊客登山路徑；鄉公所農業課長蕭振岳指出，八色鳥是三星鄉的「貴客」，希望外人經過時輕聲細語，讓牠們安心繁衍下一代。

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