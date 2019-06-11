東港高中「 國高中分拆」吧！ 學生向小英總統提簡報

2019-06-11 23:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港高中是完全中學，今天畢業典禮卻只見九年級生，原來是高三生一週前早已「畢業」，完全高中卻得分開辦畢典，讓東港鎮代會提請屏東縣政府研議整併為一所高中、一所國中的議題再度浮上檯面；此外，東港高中生日前透過論壇提交簡報檔，向總統蔡英文表達他們對完全中學應因地制宜的看法，整併、分拆議題再掀討論。

東港高中國中部有60班學生、1611人，高中部則是21班、676人，校地約4.7公頃；而東新國中有15班學生、382人，校地約4.3公頃。東港高中國高中間最受段考鐘聲干擾，年齡成熟度的差異，也造成學生甚至教師間磨擦，近幾年少子化下，地方盼兩國中合併至現今東港高中校地，高中則到東新國中現校地獨立設校的聲浪不斷。

「英文校名都得爭執junior high還是high school！」不少國中部直升的高中生有感，在論壇中提交簡報檔，向總統蔡英文表達完全中學的看法，提出學校國高中班級數比例為3:1、全校性活動設計困難、教官管教方式及風氣，國高中間的摩擦還有校地不夠大導致畢業典禮得分開辦等等現象及意見。

一名學生說，國高中間摩擦百百種，例如合作社因高中生得以販賣國中生不得購買的含糖飲料、便服日、可用手機、教室有無冷氣等，都會因年齡成熟度差異放大，段考時高中生最易受早20分鐘下課的國中生干擾，他直言，國高中拆分在他畢業前不會發生，但認為國高中生都該受專精、專業化的教學管理，才是最能適性發揮的學制。

「學生會畢業，老師會留下」，一名教育工作者則意有所指地，若公立完全中學人多地狹，難以突顯國中部擁高中資源優勢，像是高中專科教室被國中生使用，反而排擠真正高中生的上課，這類摩擦長久下來的累積若無法排解，甚至可能衍生對立，進而影響學生權益。近年教育界也大多認為「完全中學」弊大於利，國內也不乏完中「分手」案例。

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