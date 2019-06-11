高醫智慧照護e守護 守護部落健康

2019-06-11 16:48

〔記者方志賢／高雄報導〕為守護高雄市山地原鄉的醫療，高雄醫學大學附設醫院今啟動桃源區、那瑪夏區、茂林區3個山地原鄉的醫療APP，部落居民只要在特製的手環按壓，就能享受到智能醫療所帶來的便利性，包括飲食運動、生理量測等個人健康狀況傳至衛生所，讓醫護人員即時掌握自己的健康狀況。

高醫獲得衛福部補助，與緯創資通合作，共同開發「整合性家戶暨個案管理系統」及「原鄉e護 APP」，今舉行啟用儀式，國健署署長王英偉表示，原民健康及醫療資訊是衛福部相當重視的兩個領域，感謝高醫長期的關懷與行動。

茂林區衛生所醫師毛冠喬分享特製手環的穿戴經驗，他表示，手環測量的血壓數值，跟使用傳統壓脈帶測量的誤差非常小，而且使用方便，就像戴上運動手環，長輩不出門，也能把血壓數據等傳送至衛生所，讓醫護人員即時掌握病情狀況。

高醫院長侯明鋒表示，「整合性家戶暨個案管理系統」具備家戶健康管理、疾病個案管理、幼童疫苗接種狀態、智慧健康量測、智能遠距服務及智慧藥夾等6大系統功能。民眾平時的生理量測、飲食運動狀況、個人健康管理，可同步連接到衛生所，讓醫護人員看到異常值與趨勢圖表，並為個案就診預約排程。

這套系統搭配APP行動裝置，還可提供個案及照護者雙向諮詢溝通、重要訊息提醒、語音關懷及衛教資源推播等遠距服務，並利用地圖搜尋個案訪視、幼童疫苗接種等狀態。對於身上的傷口也能拍照並做成紀錄，讓民眾在家不用擔心如何照護傷口。

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