80萬人聯署擋開發護石虎 裕隆集團：研究階段不會有新進度

2019-06-11 14:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」再度闖關失敗後，喚起各界對苗栗石虎保育的重視，由石虎保育團體發起的網路聯署，以「守護台灣最後500隻石虎的棲地」為旨，呼籲裕隆汽車公司停止三義二廠開發案，藝人吳慷仁、樂團五月天團長怪獸也喊話「石虎拜託大家了」，目前聯署人數已突破80萬，目標達到100萬人後，讓各界重視此議題。

裕隆汽車公司表示，目前開發案仍於重啟研究階段、環評補件階段，集團也尚在評估後續做法，短期內不會有新進度，但也強調該案被「貼太多標籤」，彷彿「所有石虎都在我家」，網友基於過去研究進行連署，忽視近年集團提出的保育作為。

裕隆集團於2013年向苗縣府提出三義二廠擴建環評申請，擬新建全台第一條汽車驗證道，原開發面積達78公頃，但因開發地位於石虎經常出沒的淺山地區，引發環團反對，裕隆遂將開發面積縮減至35.7公頃，並自願進入二階環評審查。

去年9月第3次環評專案小組初審中，儘管台灣石虎保育協會認為裕隆未確實掌握生態調查方法，針對噪音影響、食物鏈生態、棲地破碎化等議題也始終無法提出具體量化分析，卻輕率做出對石虎捕獵生存無顯著影響的結論，但專案小組仍以補件後通過送交大會審查。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳證實，原定去年12月17日前裕隆應送交補正資料，但集團稱原有的研究有效性已過期，無法趕上環評補件期程，申請展延至明年2月15日，環保局也予以同意，而按環評法規定，展延時間及次數並無限制，裕隆也可提前送件。

但台灣石虎保育協會仍持續推動聯署，希望募集100萬人支持，讓僅存不到500隻的石虎可永續生存，避免已經破壞的棲地再遭受破壞，盼裕隆可終止開發案。

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