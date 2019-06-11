「三合一」馬路挖不停 竹山交通黑暗期惹民怨

2019-06-11 09:52

〔記者謝介裕／南投報導〕「挖挖挖...」，南投縣竹山鎮從過完農曆春節後，迄今市區街道依舊挖不停，除了原先的污水下水道工程以外，還有自來水公司管線汰舊換新及台電管線地下化等相關工程，令地方民眾感嘆何時交通黑暗期才會結束？

南投縣污水下水道計畫，目前選擇南投、草屯、埔里與竹山4大鄉鎮市優先進行，主要設施區分主幹管埋設、污水處理廠與用戶配管等3大階段，第1期工程經費從11億至13億元不等，合計約48億元。

其中，由縣府執行的「草屯污水下水道工程」進度最快，在第2階段污水處理廠試營運後，目前已進入第3階用戶配管；南投則尚在興建污水廠，至於由營建署負責的竹山及埔里，仍處於第1階段的主幹管埋設工程。

不過，竹山開挖的情況似乎比埔里更加複雜，從菜園路、昭德街、祖師街、向學街迄枋坪路、大忠路、大明路、大禮路等市區大大小小的街道，不時可見路面被「開膛剖肚」的模樣，才引發民怨四起。

竹山代表會主席林賜學指出，代表會也經常接獲民眾投訴、陳情，遂進一步向公所、縣府等相關單位查詢，也才得知原來連自來水及台電2大管線單位，也都來「湊一腳」，因此，希望施工單位在工程告一段落後，一定要迅速將開挖的路面設法填平，以減少交通意外發生。

自來水公司竹山營運所說，中和地區埋設的供水管線，因過於老舊以致易出現破裂漏水、鏽化等問題，遂列為今年度改善重點區域，預計8月完工；至於埔頭街與大明路口施工區，台電則強調，因應管線地下化工程才進行管線遷移，目前也已完工。

竹山鎮長陳東睦表示，據營建署資料，竹山污水下水道的主幹管埋設工程，總共區分3標，預計3年後才可望全部完工，經公所積極爭取下，營建署已同意依施工進度補助公所「路平專案」所須經費，目前已先核撥2000萬元經費，公所將就已開挖且完工的路段，積極進行路面重新封層的工作，確保民眾「行」的安全與權益。

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