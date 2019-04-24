南投「仙女良心攤」開張 社區產業實體店里程碑

2019-04-24 13:05

〔記者謝介裕／南投報導〕團結就是力量﹗南投縣竹山鎮8個社區共同策劃的「仙女良心攤」實體店面，今日在竹山社區活動中心開幕，包括鎮長陳東睦等各級民代都到場，販售的商品以地方農特產及工藝品為主，不但展現社區輔導成果及活力，也為鎮內社區產業發展寫下歷史新頁﹗

該實體店面取名「仙女良心攤」，訴求產地直銷、物美價廉，主要商品整合了鎮內8個社區農民生產之農特產品及社區成長教室志工製作的工藝品，如竹筍製品（筍乾、筍絲、脆筍、醬筍、新鮮竹筍）、竹工藝品（竹筷、筆筒、竹手機座、創意竹碗、竹缽）、生鮮疏果、多元茶品（紅茶、茶包、烏龍茶）、手工藝品（編織包、布偶、飾品）、零嘴餅餅乾等。

竹山鎮長陳東睦指出，在縣府、公所及社區民眾攜手同心努力下，除廣設關懷據點照顧長者身心靈健康以外，也整合鎮內社區產業資源，由竹山社區扮演領航角色，結合富州、延正、中崎、山崇、和興、桂林、籐湖等7個社區，透過組織研提計畫方式及優劣互補，共同整合打造社區產業品牌及形象，進而達到以產業帶動觀光、活絡地方經濟發展動能的目的。

該產業行銷計畫預計開設3個實體店面，首推竹山鎮市中心之「仙女良心攤」，自今日起正式對外營運，銷貨所得將提撥5%回饋給供貨的社區，以做為服務照顧之基金，歡迎舊雨新知共襄盛舉。

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