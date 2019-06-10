斥資6千多萬 南崁溪上游水質改善工程竣工

2019-06-10 17:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府推動龜山區「南崁溪上游水質改善工程」，新建山尾滯洪池礫間淨水系統、菜公堂滯洪池排水導水系統，下午由市長鄭文燦主持竣工典禮，他期許南崁溪水質從此之後能大幅改善。

發源於龜山區南崁溪，在坪頂地區共有山尾、菜公堂兩個排水路，早年因廢水排入，讓排水路嚴重污染，危及南崁溪的水質。市府為此規劃「南崁溪上游水質改善工程」，斥資6450萬元，去年3月間開工新建山尾滯洪池礫間淨水系統與菜公堂滯洪池排水導水系統。

其中山尾滯洪池增設地下礫間處理設施，可儲存10萬立方公尺污水，估計每天可處理1500立方公尺污水，周邊並增設環湖步道、進行草地復舊等，讓滯洪池兼具防洪、水質淨化與景觀休閒等功能。

至於菜公堂排水導水系統，挖除底泥消除惡臭後，增設導排水渠，讓滯洪池的水體置換率提高，周邊也有景觀矮牆與植栽。

鄭文燦說，為了整治南崁溪，市府規劃了203億餘元的9大工程，已完工的包括南崁溪上游水質改善工程在內，還有桃園北區水資源回收中心、南崁大橋、朝陽水語教育園區、舊路溪排水改善工程等，而持續推動中的印象大橋、水汴頭水質淨水、竹圍漁港臨水環境改善計畫工程等，也將陸續於2020年8月前完工，屆時南崁溪定能成為水質乾淨的溪流，真正符合「桃園生命之河」的美名。

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