疑風向關係 中國秋行軍蟲證實首度入侵台灣

2019-06-10 16:58

首次上稿 15:25

更新時間 16:58（補充防檢局說明）

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國秋行軍蟲襲台，本報日前接獲民眾爆料指出，上週六在苗栗縣飛牛牧場的牧草上，發現外觀疑似在中國18個省份造成嚴重農業危害、但台灣從未出現過的秋行軍蟲。防檢局緊急前往採樣後，今天檢驗結果出爐，確認是秋行軍蟲入侵國內首例，可能因風向關係從中國過來。

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶與亞熱帶地區，2018年蔓延至亞洲的葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國等，今年傳至中國，危害範圍包含76科、353種，像是玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。秋行軍蟲在中國引發的蟲害更迅速擴大，據中國農業農村部宣布，截至6月6日，已在18個省份、884個縣市區監測到，危害面積達342萬畝。

本報日前接獲民眾檢舉，指上週六在飛牛牧場的牧草上，發現疑似秋行軍蟲幼蟲，該民眾從事防治蟲害相關工作，看過不少秋行軍蟲圖片，防檢局今天檢驗結果出爐，確認就是秋行軍蟲。

防檢局表示，經過分子技術進行基因定序，今天結果出爐，確認就是秋行軍蟲，比較有可能是因為氣候關係，因為風向從中國而來。

防檢局表示，發現地位於苗栗飛牛牧場，主要種植給牛羊吃的青稞玉米田，種植面積大概三分地，今天下午已經完成剷除，將田地深挖後，就地覆蓋1公尺，剷除的田地會給予補償，一分地3000元。

防檢局指出，剷除過程只有看到2隻型態與秋行軍蟲的蟲體，已經在該田地架設費洛蒙誘捕器，等3個月後沒有捕捉到秋行軍蟲，就可以恢復耕種。

防檢局表示，根據國外文獻，赤眼卵寄生蜂是秋行軍蟲的天敵，台灣也有這樣的蜂，可是由於地區性差異，還不知道對秋行軍蟲有沒有用，而今天下午防檢局也有公布可以施用的農藥，包含蘇力菌、苦楝油。

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