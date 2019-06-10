擺脫「恐怖情人」 心理師教你分手妙招

2019-06-10 13:10

〔記者蔡思培／台北報導〕恐怖情人事件層出不窮，調查更指出，近年來民眾尋求心理諮商之首要困擾是兩性關係。心理師表示，真摯的愛須建立在對等的真誠之上，她也傳授多招有助擺脫恐怖情人的分手方法。

北市衛生局調查顯示，105至108年民眾尋求心理諮商之首要困擾皆是兩性關係，有時雙方要理性分手，卻比相愛更難，嚴重還可能衍生成新聞案件。衛生局今天就邀請天力亞太心理諮商所的楊靜芬心理師分享兩性間如何「完美轉身」。楊靜芬表示，兩性在提分手時應以同理對方感受的溝通方式提分手，除了表達自己的需求、也要顧及對方自尊心，具體描述兩人親密關係無法繼續的狀況。

楊靜芬也建議，提分手時要負責任、有界線，提分手方應承擔辜負對方託負的責任、勇於當面提分手，肯定曾經有過的美好時光，感謝對方曾給的照顧及體貼，並關懷對方。提分手方也要以溫柔而堅定的態度討論共同物品、金錢的分配，不應該補償性、立即地接受對方提出的不合理要求。

心理師也建議，提分手時要約在公開場合，並找對方認同的友伴在附近等候。如果分手對象有控制慾強、個性衝動、固執、有極端想法、易失控、有強烈不安全感、暴力傾向、或不太能夠接受拒絕與挫折等行為或人格特質，提分手方則可能需要找專業心理師或長輩協助，一同謹慎規劃分手。

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