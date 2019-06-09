「罕見二十」音樂會 范瑋琪：孩子的韌性給她能量

2019-06-09 23:15

〔記者謝君臨／台北報導〕「罕見二十」暖心音樂會今晚於台北國際會議中心盛大展開，由資深音樂人馬毓芬擔任召集人，邀請王夢麟、范瑋琪、萬芳、楊培安、趙樹海等歌手，現場與罕見疾病的病友與家屬共同獻唱；「范范」范瑋琪說，「生命影響生命」，看見這些孩子在生命中所展現出的韌性，鼓勵了她，反過來給她能量。

罕見疾病基金會創立20週年，今舉辦「聲命共同體 Love With Life 『罕見二十』暖心音樂會」，由多名愛心不落人後的歌手藝人一同參與，主持人為曾寶儀。

會中，「范范」與北區天籟美少女團一起演場歌曲「最初的夢想」、「Somewhere over the rainbow」，為了這場演唱會，「范范」還特別參加多次行前彩排，彩排時，美少女團其中一位團員因唱得不好，在旁邊哭泣，覺得很灰心，「范范」則給予貼心安慰，並舉自己小時候的例子鼓勵女團員，被誇讚真是「人美心也美」。

「范范」說，自己從小就想加入合唱團，但因自己的聲音不被當時的老師認同，因此被拒絕，還好後來媽媽去拜託老師說，讓自己站在合唱團中假唱，不會影響大家，老師才同意讓她加入合唱團，一直到現場自己成為歌手，鼓勵女團員不要因為一時的失敗就放棄。

在「范范」與北區天籟美少女團一起唱完「最初的夢想」、「Somewhere over the rainbow」之後，曾寶儀說，「范范」可是開過萬人演唱會的，竟然在這個場子有稍稍緊張，應該不會是這群天籟美少女給她太大壓力；此時「范范」謙虛地說：「有一點」。

「范范」感性地說，「生命影響生命，今天罕見疾病基金會20年走過來，看見這些孩子他們在生命中的那種韌性，也鼓勵到我，反過來給我們能量，所以真的很榮幸、很榮幸來參加這麼棒的音樂會」。

曾寶儀則說，「其實『范范』說出的，是我們所有音樂人的心聲，我們以為今天我們來，是給他們鼓勵，但是得到力量的，是我們」。

「范范」與北區天籟美少女團一起演場歌曲「最初的夢想」、「Somewhere over the rainbow」。（記者謝君臨攝）

「范范」與北區天籟美少女團一起演場歌曲「最初的夢想」、「Somewhere over the rainbow」。（記者謝君臨翻攝YouTube）

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