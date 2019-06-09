「罕見二十」暖心音樂會 「五月天」獻聲祝福

2019-06-09 21:59

〔記者謝君臨／台北報導〕在資深藝人馬毓芬的號召下，「罕見二十」暖心音樂會今晚於台北國際會議中心盛大展開，由多名歌手與病友及其家屬共同獻唱，而在馬毓芬與北區天籟成人團唱完由「五月天」冠佑作曲的「脫胎換骨」後，天團「五月天」也特別「獻聲」祝福，「謝謝你們，讓我們看見的不是罕見疾病，而是獨一無二的生命力」。

罕見疾病基金會創立20週年，今舉辦「聲命共同體 Love With Life 『罕見二十』暖心音樂會」，由7位愛心不落人後的歌手藝人一同參與，由馬毓芬擔任音樂會召集人，邀請王夢麟、范瑋琪、萬芳、楊培安、趙樹海等人，現場與罕見疾病的病友與家屬共同獻唱，主持人則由曾寶儀擔任。

而在馬毓芬與北區天籟成人團唱完歌曲「脫胎換骨」後，天團「五月天」也替別錄製一段影片，獻上祝福；影片中只見阿信、怪獸、瑪莎、石頭、冠佑五人唱和著：「旅途之後是旅途，一生幾十億萬步，活著就是要不斷脫胎換骨，末路一樣是出路，不把客棧當歸宿，腳印全都是身外物」。

在唱完短暫的歌曲後，阿信感性表示，「在往夢想邁進的道路上，你們付出了非常多的努力，才能在舞台上唱出一首首的『生命之歌』，五月天謝謝你們，讓我們看見的不是罕見疾病，而是獨一無二的生命力…因為有你，愛不罕見，罕見疾病基金會，二十週年生日快樂」；語畢現場響起如雷掌聲。

此外，包括前總統馬英九、立法院秘書長林志嘉、前行政院長江宜樺、悠遊卡公司前董事長連勝文等政界人士，也到場支持；馬英九於晚間6點55分左右抵達會場，聆聽至近8點才離去，過程中並未發言或受訪。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法