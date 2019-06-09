新南向專班方向修正 改收二技成熟外籍生來台

2019-06-09 18:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部推新南向國際產學合作專班，招生各國18歲中學畢業生來台，近年卻發現，外籍生文化適應不良，加上學生淪學工問題頻傳，今年第2學期改策略，試辦由印尼政府提供優秀三專畢業生，滿20歲成年學生來台，台灣提供免學費，培育優秀人才，促進隱形外交及未來台商籌備人才。

去年起，新南向學生來台陸續爆發問題，如印尼、越南、斯里蘭卡等學生都透過投訴、爆料，呈現淪落移工遭遇、變成屠宰工、遭扣薪、沒上課等問題；教育部緊急收緊制度，要求各校提供實習契約防堵違法仲介，但今傳印尼方已「不建議」學生來台。

教育部技職司長楊玉惠表示，其實新南向國際產學專班在106學年時，就有部分來台的外籍學生反應，在生活與文化上有適應不良，坦言早期外籍招生少，對各校來說，設置專班屬於試探性質，一下子大量新南向國家學生湧入，有發現問題與待調整問題，如工讀與實習混在一起等，導致外籍生感受來台工時過長等問題。

楊玉惠說，透過與印尼接洽，該國有二專、三專的專科畢業生，年紀滿20歲較長，赴海外就讀意願高，成熟度高，比18歲的學子較能適應文化，雙方106學年起陸續洽談，決定高階人才培育方針，在107學年第二學期試辦，改收「2+i」二技專班，共有4校收了4班學生。

楊玉惠表示，二技專班的外生是透過印尼政府篩選推薦，台灣則由科技大學提供免學費獎勵，試辦後發現，這批學生程度好、學習動機與能力強，不僅省去學校派人赴海外招生的辛苦，還能產生「隱形外交」效益。

楊玉惠認為，新南向的二技專班若試辦成效夠好，未來將擴大到其他國家，如目前也正在努力與越南方洽談，盼形成國與國之間的合作模式，漸上軌道後，未來這些優秀的新南向學生，不論回母國或留台，都可成為挹注台灣的助力，發揮長遠效益。

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