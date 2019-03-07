東南科大外籍生專班計畫惹議 私校工會批賠上台灣國際形象

2019-03-07 12:03

〔記者林曉雲／台北報導〕最新被曝光的東南科技大學「新南向政策產業外籍生專班計畫」內容惹議，竟指新南向產學專班目的是「運用國際專班招募人力」、「採用實習制度滿足產業需求」。全國私校工會今天發聲明抨擊，此舉擺明了是要利用國際產學專班為廠商引進外籍勞工，使新南向產學專班變相淪為廠商引進境外勞力的另類管道，遊走法令的灰色地帶，以合法掩護，造成部分外籍生「假求學、真打工」的亂象，呼籲勞動部和教育部應儘速檢討制度的缺失、防堵漏洞，以免國家花大筆經費補助各大學開辦的國際產學專班破壞我國勞動市場、損害外籍生受教權，並讓台灣賠上國際形象。

東南科大的資料明白羅列了廠商僱用外籍生的7大「優勢」，包括「各行各業皆可申請」、「無外勞配額申請問題」、「免受營業額限制」、「不受一例一休制度管制」、「可辦理企業節稅政策」、「免新增廠也可申請」，甚至進一步分析比較僱用外籍生與引進傳統外勞的優缺點，結論是僱用外籍生「完勝」引進傳統外勞。

全國私校工會認為，東南科技大學的這份資料已充分顯示，教育部的新南向國際產學專班計畫已被濫用成為引進廉價外勞的後門。

全國私校工會理事長尤榮輝呼籲各大學應正派辦學，不應為了招生或爭取教育部經費就以不正當手段透過「假實習、真仲介」的手段安排外籍生打工。教育部和檢調單位也應主動追查東南科大是否向廠商收取仲介費或向學生抽取佣金。

尤榮輝進一步質疑，東南科大的這份計畫書揭露了幾個問題，資料中說，「配合教育部」2年級以上學生每週只需到校上課1到2日，每週可合法工作40小時，且可加班、免受一例一休限制，但依據法令，外籍生除寒暑假外，每星期最長時數為20小時，南東科大宣稱外籍生可合法工作40小時，恐怕是利用「實習課」名義以掩護非法，教育部和新北市勞工局應主動查處。

若教育部允許外籍生每週只需到校上課1至2日，是否在鼓勵學校的上課時間安排可以儘量配合學生的打工需求？不免令人懷疑學校引進外籍生來台的目的是要打工、還是求學？

另外，尤榮輝也質疑，資料顯示「各行各業皆可申請」僱用外籍生，但根據「教育部補助技專校院辦理產學合作國際專班申請及審查作業要點」第3條，合作廠商「應配合實務課程之需求，提供學生在臺或境外之實作場域」，私校工會懷疑與東南科大合作的廠商所提供的實習工作是否符合課程的專業需求，呼籲教育部應深入追查東南科大外籍生的實習工作是否與學校安排的電子、自動控制、通訊電路、單晶片控制，以及電力系統控制等專業相符，或者只是掛羊頭賣狗肉，說一套做一套？

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