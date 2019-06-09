開齋嘉年華來了 北市大安森林公園擠燒

2019-06-09 12:58

〔記者蔡思培／台北報導〕為慶祝伊斯蘭教的齋戒月結束，台北市政府今天在大安森林公園舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場有土耳其美食、穆斯林市集、穆斯林頭巾變裝等多項活動，吸引許多市民前往體驗。

5月6日到6月4日是伊斯蘭教為期30天的齋戒月，在齋戒月裡，白天禁止飲食。大安森林公園今天上午10點至下午5點舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」慶祝開齋，現場有突尼西亞文創小物、印度香料、土耳其美食、伊朗甜點等攤位，還有阿拉伯書法、馬賽克拼貼、穆斯林頭巾體驗、Henna彩繪等異國文化活動體驗。活動現場也設有穆斯林草地講堂，讓民眾可以深入了解伊斯蘭文化。

今天上午，就有大批穆斯林在帶著伊斯蘭傳統食物到大安森林公園的草皮席地而坐、與親友們一同慶祝開齋。這次的嘉年華市集也吸引許多台北人前往體驗異國文化。有民眾直言，平常出國一次只能體會單一國家的文化，這次的開齋活動卻讓人一次體驗到多國的文化。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法