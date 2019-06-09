北返車潮估下午2點湧現 8大壅塞路段看這裡…

圖4 國1北向87.6公里發生內二線小客車追撞事故，回堵約3公里。（高公局提供）

2019-06-09 12:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是端午連遇假期收假日，交通部高速公路局預估，今天全天交通量將達112百萬車公里，是平均平日的1.3倍，預計下午2點到下午6點將湧現大量北返車潮，包括國1西螺到埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統到竹北、國5頭城到坪林等8大路段都是主要壅塞路段，提醒用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估今天交通量為112百萬車公里。

根據高公局的壅塞路段排行榜，目前國5宜蘭到頭城路段時速僅20公里、國5頭城到坪林行控車速為33公里、國6舊正到霧峰系統37公里。

高公局說明，上午國道整體路網，除國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢；預計下午2點過後將出現北返車流，壅塞路段包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。預計壅塞情形將持續至下午6點。

另，因國5北向頭城至坪林路段可能壅塞至夜間，高公局將在下午2點到晚間9點實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

高公局表示，針對高速公路尖峰時段與路段，已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今天國道上也發生幾起交通事故，高公局表示，上午8點30分國5北向19.8公里外側故障車封閉雪隧外側車道，造成後方車隊回堵2公里；10點06分時，國6西向8公里發生小客車翻車事故，占用外車道造成回堵1公里；10點20分，國3北向182.8公里發生火燒車事故占外路肩回堵5公里。在11點17分，國1北向87.6公里發生內二線小客車追撞事故，回堵約3公里影響整體車流甚鉅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法