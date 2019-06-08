超奇幻尋根旅程！牡丹四林格社靈媒 找回歷代祖靈安座

2019-06-08 21:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週末是漢人慶祝的端午佳節，位在牡丹鄉四林部落的排灣族，今年則終於找回消失百逾年的正統祖靈文化，正式為歷代祖靈牌位舉辦安座大典，過程中，墾丁社頂龜仔甪社歷代族靈也循「狼煙」般的焚香前來，希望當地靈媒柯恒梅也協助他們尋回祖靈。

「這是相當感人的尋根旅程！」全程記錄的文史工作者念吉成說，51歲的柯恒梅從小被灌輸要傳承靈媒一職，去年冥冥之中被指示尋找日治時代遭禁錮的祖靈地、祖靈石，還無師自通習得所有靈媒儀式，同時在新部落建造祖靈廟，整個奇幻旅程感動他出書《祖靈的召喚》記錄。

柯恒梅的靈媒奇幻旅程，從山區迎回祖靈、歷代祖靈石及傳承石祭祀，接著建了祖靈廟，最後在端午連假完成歷代祖靈牌位安座的階段任務，過程全靠祖靈指示，相當神奇。念吉成說，排灣族信仰太陽神，祖靈指示在陽氣最盛的端午節午時，為四林格社歷代祖靈牌位安座，過程中陽光直射祖靈廟內，柯恒梅依排灣族祭儀，焚香如排灣族古老「狼煙」，誠謝與昭告天地靈。

除了四林格社祖靈圓滿歸位，過程中，柯恒梅也感應到周邊社頂部落祖靈的懇求，令不少當地居民不解。念吉成解釋，柯恒梅上月曾到墾丁社頂的龜仔甪社協助居民找回祖靈地，當地祖靈也希望靈媒協助他們尋根，有機會還給當地居民排灣族的身分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法