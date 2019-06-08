係金ㄟ！ 暑假到台中逛夜市 抽豪宅、名車住總統套房

2019-06-08 20:19

〔記者張軒哲／台中報導〕全台第一、二名的夜市都在台中！根據財政部賦稅署2016年統計資料，全台10大夜市之首的逢甲夜市繳稅近億元，豐原廟東夜市位居第二，台中市逢甲夜市商圈、廟東夜市商圈、一中夜市商圈長年是國內外觀光客必遊景點，好吃好買又好逛，配合今年7月10日至8月18日首屆台中購物節，各大知名夜市商圈將提供消費折扣優惠，遊客到夜市吃美食、享購物，還有機會抽千萬豪宅、百萬名車、入住總統套房。

許多中外遊客走訪台中，夜間行程經常安排逛夜市。台中市觀旅局長林筱淇說，夜市是台灣最具特色的文化之一，也可扮演帶動區域或商圈發展的火車頭角色。網路聲量最高的逢甲夜市是台灣夜市創新體驗的指標，各式美食價格平實且極富創新巧思，逢甲夜市也吸引了許多網拍業者進軍，打開市場知名度，琳瑯滿目的潮服及各式配件飾品等，成為遊客血拼的重點。

豐原廟東夜市以媽祖廟信仰為核心，與夜市與復興路商圈發展逐漸融為一體，已是當地民眾生活、採購、聚會中心，鳳梨冰、菱角酥、排骨酥麵等，都是廟東特色美食。

首屆台中購物節將庶民夜市經濟納入活動，民眾到免用統一發票的合作商家消費購物，只要掃描店家的QR碼並取得店家開立品項收據，消費金額累計滿500元即可參加抽獎，還有機會抽千萬豪宅、百萬名車或入住總統套房。

經發局指出，目前夜市店家仍在招募中，台中市店家皆可上購物節官網報名加入成為合作店家，上網報名成功後，經發局會提供識別貼紙給店家，民眾即可辨識哪些店家有合作，並提供相關優惠折扣。

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