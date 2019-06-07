竹市端午龍舟賽南寮熱鬧落幕 相約明年再戰

2019-06-07 20:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019新竹市「端午龍舟競賽」今日於南寮舊港熱鬧登場，參賽隊伍使出渾身解數、角逐冠軍，參與閉幕暨頒獎典禮的副市長沈慧虹表示， 南寮漁港成為「新竹漁人碼頭」是目前最夯的景點，歡迎大家多來感受漁港近年來的改變。同時也和所有參賽隊伍相約明年齊聚南寮一較高下。

今年龍舟競賽共有五組，場場精彩，其中最引人注目的「警消大戰」，最終仍由消防局拿下勝利。各組冠軍隊伍名單如下：機關學校組消防局龍舟隊、女子組青草湖SUP樹豆龍舟隊、大學院校及高中學生組中華校友Commander、地球村組NTHU Pandas 、社會團體組大中燈飾。

沈慧虹表示，新竹龍舟競賽成為最好的外交活動，促進國際交流，也讓外國朋友更認識新竹市在地文化與傳統習俗，除了在地隊伍「警消大戰」外，清交大外國留學生，也是活動注目焦點。特別感謝所有參賽隊伍帶來精采賽事非、各社團與城銷處同仁，及舉行水上演練的消防局弟兄，讓所有來南寮參與「歡樂端午」的民眾，度過難忘端午假期。

城銷處表示，下午「歡樂端午」熱鬧非凡，除龍舟決賽外，消防局舉行「水上救生演練」並宣導防溺常識，現場還有直昇機空中吊掛緊急救援作業，向民眾展現消防弟兄平常訓練有素的操練成果，為今年新竹市龍舟競賽畫下完美句點。

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