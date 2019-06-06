道將圳新建人行橋 嘉市民生國中、興嘉國小學童「通樂」

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市民生國中側門處以及附近的興嘉國小側門，僅靠一座興嘉拱橋跨越道將圳，供兩校師生通行，為紓解兩校上下課交通壅塞，市府工務處辦理新建人行橋梁工程，提供更友善行人動線，工程預定本月20日開標，暑假施工，工期60個日曆天，市長黃敏惠今天率隊前往現地視察。
黃敏惠說，新建人行橋梁材質為鋼橋，跨越道將圳，長約9公尺，寬約7公尺，工程經費約300多萬元，將在橋入口處設置紅綠燈，以確保師生行的安全，但呼籲民眾遵守交通規則，勿騎機車上橋，造成危險。
汛期來臨，黃敏惠隨後視察盧山橋時，指示工務處儘快趕辦東義路及盧山橋改建工程設計案，改善橋前道路急彎線型及橋梁淹水封橋情況，提高用路人行車安全。
黃敏惠最後也到華興橋視察河道疏濬情形，她說，華興橋原本18個橋墩，現已改成4個橋墩，以減少水流阻礙，希望早點做好疏濬工程，減少發生水患可能性。
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嘉市府工務處辦理新建人行橋梁跨越道將圳，提供民生國中、興嘉國小師生更友善行人動線。（記者丁偉杰攝）
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嘉義市長黃敏惠（右二）率隊視察新建人行橋梁跨越道將圳的施工說明。（記者丁偉杰攝）
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嘉市民生國中側門處以及附近的興嘉國小側門僅靠一座興嘉拱橋跨越道將圳，供兩校師生通行。（記者丁偉杰攝）