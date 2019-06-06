道將圳新建人行橋 嘉市民生國中、興嘉國小學童「通樂」

2019-06-06 23:59

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市民生國中側門處以及附近的興嘉國小側門，僅靠一座興嘉拱橋跨越道將圳，供兩校師生通行，為紓解兩校上下課交通壅塞，市府工務處辦理新建人行橋梁工程，提供更友善行人動線，工程預定本月20日開標，暑假施工，工期60個日曆天，市長黃敏惠今天率隊前往現地視察。

黃敏惠說，新建人行橋梁材質為鋼橋，跨越道將圳，長約9公尺，寬約7公尺，工程經費約300多萬元，將在橋入口處設置紅綠燈，以確保師生行的安全，但呼籲民眾遵守交通規則，勿騎機車上橋，造成危險。

汛期來臨，黃敏惠隨後視察盧山橋時，指示工務處儘快趕辦東義路及盧山橋改建工程設計案，改善橋前道路急彎線型及橋梁淹水封橋情況，提高用路人行車安全。

黃敏惠最後也到華興橋視察河道疏濬情形，她說，華興橋原本18個橋墩，現已改成4個橋墩，以減少水流阻礙，希望早點做好疏濬工程，減少發生水患可能性。

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