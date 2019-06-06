連鎖寵物用品店違法賣貓 新北動保處開罰18萬

2019-06-06 19:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處5月底接獲民眾通報，指蘆洲區一間寵物用品連鎖店除了販售飼料及寵物用品，還非法經營品種貓繁殖並進行買賣，動保處6月1日至店家查處，蕭姓負責人及廖姓員工坦承3月份販賣2隻曼次肯黑白短腳貓咪，遭動保處依動保法及動物傳染病防治條例，共裁罰新台幣18萬元罰鍰，並當場勒令停止非法繁殖、買賣、寄養等業務。

動保處調查，店家以8千元至9千元不等金額，販售2隻5月齡曼次肯黑白短腳貓咪，再以販售寵物用品開具寵物用品發票給顧客，日前檢舉人提出發票、販售貓咪影片、店家臉書標註販售活體字眼及提供買賣通訊紀錄，違法事證明確。

動保處到店內查處時，廖姓女員工表示販賣貓咪行為與店家無關，純粹因自己想賺取生活費而違法販售。

蕭姓負責人也否認賣貓，辯稱不清楚員工私下行為，但動保處提出發票、店買賣影片及買賣價格詢問通訊紀錄，事證明確，蕭姓負責人最後坦承4月接到民眾檢舉違法販售貓咪，已告誡店內員工不可再做違法買賣。

另外，店家更在窗櫥展示曼次肯、美國短毛貓、英國短毛貓等品種貓，由於店家無法提出施打狂犬病疫苗紀錄，可處3萬元至15萬元罰鍰，加上未幫貓咪絕育，裁罰5萬元至25萬元罰鍰。

動保處表示，已為3隻貓施打晶片造冊、照相，要求業者於1個月內替貓咪絕育及施打狂犬病疫苗。另外該店家負責人同時經營多家連鎖店，部分連鎖店在其他縣市已領有許可證，後續裁處亦將行文通知其他縣市主管機關。

動保處表示，經營貓咪繁殖、買賣及寄養營利項目，須向主管機關申請許可證，民眾若發現有非法行為，可立即通報1999市民熱線或動保處專線29596353通報。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法