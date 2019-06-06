中客怨沒行動支付無法消費 日月潭店家說話了！

2019-06-06 20:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期日月潭傳出中客旅遊因當地店家未有行動支付，導致消費被迫打退堂鼓，惟有商圈業者打臉，認為近年中客消費力已下降，有時還會嫌賣的東西貴，尤其中客團多有配合的採購行程，商圈就算有行動支付，不一定就能賺到中客商機。

另有業者表示，消費力高的中客，大部分是自由行，但這類旅遊型態，其實事前都有做好功課，會先準備現金，倘若到了商圈真的沒有足夠現金消費，附近也有提款換匯的郵局，技術上是可克服的。

業者也認為，抱怨沒有行動支付可消費的，可能是以中客團為主，畢竟都是走既定行程，吃喝住都由旅行社規劃好，可能到商圈逛街一時想買東西，卻礙於現金不足才會抱怨沒有行動支付。

另有餐飲業者說，之前就有中客來店消費，詢問是否提供行動支付，當時因尚未申請，客人只能花身上僅有的現金，無法點更多菜或更高檔的料理，消費金額就下降，因此提供行動支付服務，應該還是有其必要性。

南投縣政府則說，目前日月潭商圈其實已經有不少業者提供行動支付，近期中華電信也洽詢相關需求，之後會再引介給商圈業者，甚至召開說明會，讓有意願的店家，都能響應行動支付，搭上時代潮流，迎來國際商機。

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