接高端散客飯店漲不停 靠中客團慘澹

2019-05-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國旅客銳減、國內旅宿市場供過於求，業者苦不堪言，為何觀光飯店房價仍年年喊漲？高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，觀光飯店主要客源為日本、歐美等國際觀光客，風景區內的飯店，則以國民旅遊為大宗，客群多元化，接散客也能賺錢；因此哀號的是中國旅客最愛入住的三星左右等級飯店。這數據也反映出國際旅遊呈Ｍ型化發展趨勢，一端是旅客要省錢住便宜的旅館，另一方面就是肯花錢住頂級觀光旅館。

劉喜臨說，部分消費者可能對高房價不滿意，但飯店和市場敢賣這麼高價，鐵定有人住，表示台灣高房價市場並未減少。蘭城晶英即是一成功案例，該飯店找到市場定位，利用宜蘭在地食材推出櫻桃鴨，廣受國旅客喜愛，興建兒童賽車場、遊樂場等設施，成功轉型為高端親子飯店，雖一晚要價上萬元，仍有旅客願買單。

劉喜臨並表示，旅客類型也會影響到飯店房價。接待散客為主的飯店，平均價格拉高的機率高，因為散客的房價相對較團體旅客高；相反來說，如果一家飯店標公部門的案子，或接待獎勵旅遊和大型團體，旅行社壓低價格，自然會影響每月的平均房價。

老爺：年漲2％不算多

老爺酒店集團執行長沈方正則喊冤指出，拿十年前房價和現在比，感覺會差很多，但若以複合成長率來看，觀光旅館房價平均每年上漲約二％，其實不算多。其次是結構性問題，近年進駐台灣的飯店，國際連鎖品牌多過本土品牌，且高檔的很多，如萬豪、文華東方。但另一方面，Airbnb這類未被登記列案的平價房源，近年來也增加不少，只是價格未透明公開、未揭露，才會讓房價看起來居高不下。

沈方正指出，品牌飯店持續進駐是好事，但旅館供過於求也是事實，舊有飯店有固定客源，但這兩、三年新開的飯店，短期內生意要好並不容易，期待政府推出有內涵的觀光政策，吸收更多觀光客來台。

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