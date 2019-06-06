「端午慶豐-台日藝能嘉年華」 沖繩獅踩街 驚艷市場

2019-06-06 17:34

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心慶祝端午節，將於6月7日舉辦「端午慶豐-台日藝能嘉年華」活動，今日在豐原第一公有零售市場，由日本沖繩獅子舞及和太鼓團展開踩街宣傳活動，震撼磅礡的鼓聲及難得一見的日本獅舞，吸引大批民眾圍觀欣賞。

「端午慶豐-台日藝能嘉年華」活動，將於本月7日下午3點在葫蘆墩文化中心舉行，除有漆藝文創免費體驗、台日手作師傅市集、兩地特色文創作品展，包括日本傳統文化手作大師座間位女士的精美人形偶、沖繩海洋療癒系畫家與儀勝之的海島風情畫作，還有當地風獅爺公仔、喜袋、福袋展示，讓民眾欣賞異國節慶的文化禮俗特色，民眾到場體驗，還可獲贈香包福袋，500份送完為止。

晚上7點，宮廟擊鼓、太鼓鬥陣大會熱鬧開場，並請來日本藝能舞踊名家小嶺和佳子，展現知名傳統藝能樂舞「琉球宮廷舞」、「空手道舞」及國際西班牙馬戲藝術節金牌得主、扯鈴超技高手卓家宏，以結合體操、技術、創意的夜光扯鈴Show表演。

壓軸則是全國舞獅大賽連續10年冠軍隊伍「金鴻醒獅團」，與日本沖繩「宜野座獅隊」舞獅競演。葫蘆墩文化中心表示，台灣舞獅凌空翻躍，動感十足；沖繩傳統獅舞，講究動靜、微妙投足，意境的詮譯，霸氣細膩兼具，讓民眾體驗一場融滙台日文化民俗風情的藝術饗宴，還有機會抽中日本來回機票等大獎，活動詳情請上http://www.huludun.taichung.gov.tw/ 臺中市葫蘆墩文化中心網站查詢。

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