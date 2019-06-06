端午3天連假將登場 高公局估今下午5點湧首波返鄉車潮

2019-06-06 15:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日就是端午節連續假期首日，交通部高速公路局預估，今日下午5點下班時段，國道將出現首波返鄉車潮，預估約較平日下班時段車流量增加10%，明日連假首日預估國道車流以旅遊為主，全日車流量預估將是平常日的1.35倍；明天上午6點至下午4點共有5處重點壅塞路段，提醒民眾出門前可先上高公局網站查詢最新路況資訊。

高公局表示，連假首日國道車流以南下為主，預估南下交通量會是平日的1.5倍；上午6點至下午4點5處南下重點壅塞路段，行車時間是平常的4倍至5倍，包含國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽統；國3三鶯－關西、烏日－霧峰；國5南港統－坪林。

端午連假高公局相關疏運措施包含國道全線採單一費率，小型車每公里0.9元，無每日20公里免費里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；每日凌晨0至5點國道全線暫停收費。

國5端午連假同樣會實施入口高乘載管制，包含6月7日、8日上午7點至12點，南港系統－坪林間南下入口，6月8日、9日下午2點至晚間9點，蘇澳－頭城北上匝道等；另外，國5北上高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉方面，6月7日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下匝道；6月8日全天封閉國1埔鹽系統南下匝道、國1虎尾及埔鹽系統、國3竹南北上匝道；6月9日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上匝道。

另外，端午連假期間除現有開放路肩措施照常實施外，每日將增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

入口匝道儀控方面，會針對重點交流道國1五股、機場系統、湖口、竹北南下匝道，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北上匝道；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南下匝道，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北上匝道採嚴格匝道儀控管制。國5機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩，供大客車通行並啟動主線儀控。

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