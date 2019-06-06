鄉親官員都下跪 戰神屏縣府抗戰揚言要監院彈刻失職者

2019-06-06 15:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕時代力量立委黃國昌今天（6日）率隊到屏東縣枋寮鄉樂樂養雞場抗議後，接著又帶領鄉親到屏東縣政府抗議，要求直接廢止養雞場，鄉親一度下跪，有官員也跪，場面一度混亂。

由於未遇屏東縣長潘孟安，且對縣府「枋寮鄉公所需先初審」的答覆不滿，黃國昌強調「行動不會停止」，還表示下週會至監察院，要求彈劾廢弛職務的公務員。

黃國昌與枋寮鄉親表示，鄉親忍耐了4年多，縣政府應該直接廢止違法養雞場，但至今仍把責任推給枋寮鄉公所，難道就是因為經營養雞場的縣議員周碧雲，和縣長潘孟同屬民進黨，所以要包庇養雞場嗎？

屏東縣政府由祕書長邱黃肇崇、發言人黃建嘉、農業處長黃國榮等人出面，黃國昌要求縣長潘孟安直接出來面對，但縣府表示縣長另有議員邀請的實勘行程所以不在縣府，引起黃國昌等人不滿。

縣府否認包庇，強調依法行政；農業處長黃國榮說明，依屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點，畜牧設施申請面積超過1千平方公尺者，由鄉鎮市公所初審通過後，函送縣府核定；樂樂養雞場於2014年10月底經枋寮鄉公所初審通過，送至縣府複審核定發照，縣府隔年曾對其未申請即變更設施開罰25萬元，2016年12月19日農委會至樂樂養雞場會勘，要求業者限期改善，再依法補提變更申請，場方於2017年2月、7月向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所都沒有啟動初審，縣府2年來催辦了10次。

黃國昌對縣府說明並不滿意，強調除了行動不會停止，下週也會到監察院要求彈劾廢弛職務的公務員。

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