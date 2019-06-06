最美火車站新面貌曝光！擬7/1重新開放

2019-06-06 12:50

［記者王秀亭／台東報導］有全台最美車站之稱的多良火車站，從3月11日起封閉3個月，進行設施改建，最近已進入驗收階段，觀景平台模擬鐵道，還多了意象裝置藝術，步道欄杆及入口廣場都全新規劃，預計7月1日重新開放。

台東縣政府斥資3800萬元推動南迴秘境營造計畫，第一期工程包括多良火車站、瀧部落及南田海岸親水公園，台東縣長饒慶鈴今天與太麻里鄉長王重仁、達仁鄉長陳新輝、縣議員翁麗吟、章正輝等人視察已近驗收階段的多良火車站。

走進接近完工的多良火車站，因安全考量，遊客不能進入月台近距離拍火車美景，縣府將觀景平台打造成一座月台，有鐵軌、砂石，還有站間里程牌，「超好拍照打卡」，車站往向陽木工坊的步道，設置我愛多良裝置藝術，又是一處打卡點。

饒慶鈴表示，多良火車站原有動線不足，縣府從3月進行改建，預計6月中下旬驗收、招商，7月1日即可對外營運，改建後的多良火車站動線稍有更動，觀景平台入口改為北邊，攤販有更好的空間，遊客觀景更舒適，縣府透過南迴秘境計畫，再將同一區域的向陽木工坊動線連結再一起，遊客可從車站走到木工坊，未來還計畫連結到瀧部落，有待太麻里鄉公所、多良村及多良社區發展協會的支持，對多良地區的觀光發展很有信心。

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