台東「最美火車站」 多良站11日起暫停開放3個月

2019-03-06 18:34

［記者陳賢義／台東報導］台東縣政府為維修多良火車站景觀平台等遊憩設施，加強觀光據點服務品質，施工期間為考量遊客安全，預定於本月11日起至6月11日止開放；多良火車站位於南迴台9線上，倚山傍海的絕佳景色，被譽為全台最美的火車站，遊客川流，縣府趕在暑假前大整修，盼給遊客全台最美的新風光。

多良火車站位處山坡地，因為搭車人數少及業務清淡，2006年7月1日結束載運業務，同年10月1日裁撤，但因地理位置極佳，可鳥瞰太平洋，還能感受火車緩緩駛出隧道的往日情懷，朝聖鐵道迷絡繹不絕，每逢週休二日及連續假期，交通及停車問題總讓公路局和警方大傷腦筋。

鳥瞰湛藍大海，吹著徐徐海風和轟隆隆的火車聲響，鐵道迷及遊客爭相目睹全台最美的火車站與打卡熱點。管轄的太麻里鄉公所表示，縣府為加強觀光據點服務品質，重新整建多良火車站整體遊憩設施，包括觀景平台、步道、入口意象及攤販商區等，考量施工期間民眾及遊客安全，11日起至6月11日止，整體遊憩區暫時封閉，停止開放進入。

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