離譜！小一學童被導師公審 「希望你轉學」

2019-06-05 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕1名國小1年級學童的母親最近在網路沉痛向教育局陳情，要寄給，信中提到她的孩子班級導師發起投票「希望班上哪個同學轉學」，全班學童很多人都指名她的小孩，老師還直接對她的孩子說「希望你轉學」；網友看到這段描述，紛紛怒轟這位老師根本是「借刀殺人」。

這位媽媽的陳情信張貼在臉書社團「爆料公社」上，信中寫道：「5月28日孩子回家問我，『媽媽我什麼時候可以轉學？』，我問他怎麼了，他不太敢說，就說老師說如果他們調皮的孩子轉學了，就會願意繼續教他們班，我說，所以老師希望你轉學，他說對，老師說如果你們4個孩子有人轉學，我會從一年一班放鞭炮放到校門口，還請班上同學寫下希望轉學同學的名字」。

該媽媽寫道：「孩子問我，『媽媽大家會寫我嗎？』我問孩子，你有寫嗎，他說我自己那麼調皮怎麼可能寫別人，隔天安親班老師問我，班上是不是發生什麼事，我才又認真問孩子，孩子說班上很多人都寫他，希望他轉學，他覺得很難過，既然老師和同學希望他轉學，『那我轉學好了』。」

該名母親控訴，導師先前就被其他家長向學校反映過教育方式有問題，包括莫名其妙將向他說早安的學生叫去罰站、學生擅自離校也不通報家長、「關禁閉」竟稱是教導孩子冷靜、拍下孩子在校情形傳給家長卻不第一時間處理；寫信的母親質問：「低年級的孩子不是最需要有愛心和耐心的孩子嗎？」

不少網友看了這位媽媽的哭訴，相繼留言「這位老師真的有教師執照嗎？」、「看著小孩的對話，我拳頭都不自主的握緊」、「用這種借刀殺人法污染小孩」、「這種教育學者能交出什麼好學生」、「支持這位媽媽去告」、「誰家小孩不調皮，老師的作法真的很傷小孩子的心靈」。

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