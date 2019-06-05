不再適用危老獎勵 新北工業區立體化方案六月底公告

2019-06-05 19:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕過去部分工廠利用危老獎勵申請重建，新北市政府經濟發展局表示，內政部今年5月31日公告工業區不得適用危老獎勵申請重建，新北已研訂「新北市工業區立體化方案」草案，透過提升容積率，鼓勵新北廠商更新重建增加投資，最快6月底前公告，並將至各工業區辦理至少20場說明會，也提供專責諮詢窗口。

新北市經發局表示，為加速落實新北工業區重建更新，新北市已研擬「新北市工業區立體化方案」草案，由城鄉局同步進行「都市計畫法新北市施行細則」部分條文修訂，目前已經在內政部審查，待行政院備查後公告實施，預計6月底前公告。

經發局說，「新北市工業區立體化方案」草案擬定內容原則與中央方案一致，以新北市都市計畫乙種工業區、產業專用區（基準容積於240%含以下）為適用範圍，其中獎勵項目除「新增投資（15%）」及「能源管理（5%）」外，新增「營運總部（5%）」，鼓勵企業投資新北，合計容積獎勵上限20%。

經發局表示，若廠商仍有容積需求，可以捐贈公益設施空間或繳納回饋金方式取得容積額度，額度以各該工業區基準容積之30％為上限，合併最高可達各工業區法定容積之50％，相關申請書件將配合6月底同步公告的「都市計畫法新北市施行細則」期程。

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