印度社工學生到台南教養院交流 對課程內容很驚訝

2019-06-05 17:37

［記者王涵平／台南報導］來自印度的社工系學生莎瑞娜和蘇吉塔至臺南教養院交流，與院生歡度端午節，對於院內針對不同障礙程度院生設計多元課程，感到相當驚奇。

就讀印度馬德拉斯基督教學院社工系的莎瑞娜和蘇吉塔近日在衛福部臺南教養院參訪交流，參與院生課程、端午節輪椅划龍舟競賽及南元農場踏青等活動。

院方除介紹機構日常作息，也安排兩人參與院生的桌遊及圖書閱覽課程，與院生一起進行農場植栽及參與麵包班的烘焙課程，看到院生在教養院有這麼多豐富的課程，兩人感到十分驚奇，發現台灣的機構對身心障礙者相當用心，依照障礙程度的不同予以個別化分班，提供個人化服務。

端午節前夕，為了讓兩人了解台灣文化，院內舉辦輪椅划龍舟競賽。輪椅化作龍舟，3人1組並規定其中1人是平日就以輪椅代歩的院生。為了拔得頭籌，院生奮力往前滑動，過程有趣也讓行動不便的院生有參與活動的機會，莎瑞娜和蘇吉塔組成啦啦隊為院生加油打氣。

弘愛苑院生與兩名研究生前往南元農場旅遊，經費來自弘愛苑一群熱心的家長，捐款指定給弘愛苑使用。院生阿汎對來自印度的朋友相當好奇，開心的和對方打招呼，還介紹自己的名字。

院方表示，希望透過文化交流，了解不同國家對身心障礙者的照顧服務，吸取國際不同經驗，以提供院生更妥善且多元的照顧。

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