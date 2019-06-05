橋頭土地見3色廢污泥 高市環局：已列管、預計7月底清完

2019-06-05 15:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是世界環境日，高雄橋頭區筆秀社區1處土地，被空拍出現3色廢污泥，台南社大教授黃煥彰及環保團體促高雄市長韓國瑜拿出魄力；環保局表示，已列管要求地主清理，預計7月底清理完畢。

黃煥彰於臉書公開橋頭區筆秀社區一處土地的空拍影像，質疑市府環保局稱會改善，但拍到影像變本加厲，質疑環保局卻抓不到，難道是「幫業者護航？」請「市長韓國瑜拿出魄力」，要求檢調及監察院介入調查。

環保局表示，去年10月接獲地方居民陳情，環保局已查獲到案，現地會勘發現1500個油桶，但經檢測為廢油及廢油污泥，均為一般事業廢棄物，並非有害事業廢棄物，立即要求黃姓地主依法提出清理計畫。

環保局指出，經查黃姓地主的清理計畫已於今年5月7日核定在案，所以目前這個場址是清理計畫經過核定後，正在執行中的清理作業，空拍影片為清理畫面，目前清理剩下100桶，預計7月底清理完畢。

環保局為了加強監督該場址的清理過程，期間不定期派員加強稽查，最近一次是5月30日稽查時，發現有臭味溢散情況，已依違反空污法第32條開罰10萬元，並要求業者儘速清除完畢。

環保局說，對於該場址的後續清理，將持續加強監督稽查，避免在清理過程中，造成當地的環境污染，日後待黃姓地主清理完成後，將安排進場作土壤及地下水調查，以確保當地環境的品質。

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