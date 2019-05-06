抓到了！屏東離譜垃圾山

2019-05-06 12:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉近日出現一座垃圾山，鹿寮段一處6分大的農地，堆滿2、3層樓高的廢棄物，塑膠、泡綿、木漆板等粗估超過400公噸，讓稽查人員也直呼誇張，屏東縣環保局今天宣布抓到違法業者，並以廢棄物清理法規定，現場將業者及挖土機、大貨車車司機等3人移送法辦。

被抓到的業者向環保局供稱，每年以數萬元租賃農地，並以每車次數千元不等的價格協助清除事業廢棄物，廢木材漆板、樹枝幹載運至農地後進行破碎裁切整理，轉賣給有使用鍋爐的工廠當作燃料，廢塑膠及泡綿則分類後轉賣給資源回收業者，近日因鍋爐業者需求變少，所以才會將廢棄物大量堆置農地上。

屏東縣環保局指出，該業者領有廢棄物清除許可文件，是合法清除機構，但未經申請依法不得任意設置轉運堆置廢棄物，現場僅以鐵皮圍籬，沒有任何防止地面滲透及飛揚逸散等污染防制設施，現場污水漫流、孳生蚊蟲鼠，若不慎引起火災焚燒事故，將嚴重影響空氣環境品質，並危及周遭農作植物與住戶財產，環保局除持續追查廢棄物來源，也將責成業者儘速清理現地廢棄物至合法處理機構處理。

上個月屏東來義鄉丹林村的山坡地被發現長期遭人亂倒廢棄物，垃圾堆積山谷後發生悶燒意外，引發居民抗議，沒想到萬巒鄉又出現垃圾山，引爆屏東濫倒猖獗情形。

屏縣環保局長顏幸苑表示，屏東縣地形狹長幅員廣大，不肖業者專挑人煙稀少的山坡、農地違法棄置處理廢棄物以賺取暴利，環保局已協同警察局著手調查，除了將萬巒鄉堆棄案業者送辦，針對來義鄉丹林的堆棄案也已掌握特定對象，近期將會彙集相關稽查調查資料函送檢方偵辦，呼籲不肖業者不要心存僥倖以身試法，也歡迎民眾勇於檢舉，遏止不法業者棄置廢棄物污染環境行為，共同守護屏東的環境。

環保局也表示，廢棄物清理法第46條明訂，違法者可處1年以上5年以下有期徒刑、得併科1500萬元以下罰金，另委託不合法業者的廠商，亦違反廢棄物清理法第28條規定，依法可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，並連帶須負清理環境費用。

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