桃園也有設計獎？首屆「桃園設計獎」總獎金達50萬

2019-06-05 14:11

〔記者李容萍／桃園報導〕國內各大設計展與大學畢展相繼落幕，各地的設計大賽也成為設計系學生下一個發光的舞台，桃園市政府青年事務局辦理首屆「桃園設計獎」，以《叢生。Vitality 》為主題，即日起至30日截止徵件，邀請18到30歲之間的年輕設計高手參加「2019桃園設計獎」，總獎金達50萬元的設計大賽。

青年事務局局長顏蔚慈表示，「桃園設計獎」分為「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」、「產品與工業設計」三大組，聘邀青年設計圈中網路熱度極高的美感細胞團隊、重視社會影響力育成的Impact Hub、Moon Shine夢想動畫的設計師、知名工業設計工作室器研所、紀錄片《只有大海知道》導演崔永徽等各界菁英組成專業評審團，將挑出各組的前15強，於9月20到23日決賽中爭逐各組金獎8萬、銀獎5萬、銅獎3萬的肯定。

顏蔚慈說，桃園設計科系在學生目前超過7000人，每年畢業生人數超過1800人，桃園有著相當強大的設計人才庫，為凝聚桃園在地的設計能量，青年事務局今年初以來建立串聯9校25系的「桃園設計學群聯盟」，更支援了桃園8校15系的成果展覽，使得在新一代設計展、文青勝地松山文創園區中的許多設計科系畢展中，都能看到青年事務局支持學子勇敢造夢的身影。

青年事務局除定期舉辦設計獎，深入桃園設計學子社群，將藉由跨界工作坊、論壇、職場體驗等平台打開桃園青年的視野，並建立線上的「桃園設計人才資料庫」，促成產學合作、實習計畫、職缺對接等機會，創造友善可親的設計環境；不論在學、剛畢業、初進職場，可至線上搜尋關鍵字「桃園設計獎」報名。

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