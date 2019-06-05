2019中港高中視創FUN藝展 創意台中再現百年城市風華

2019-06-05 13:52

〔記者歐素美／台中報導〕中港高中視覺創意班將文化素養與設計美感融入視覺創意課程，將於6月15日起在清水眷村文化園區的寄風冊店舉辦「視創FUN藝」展！其中，百年模型展，重現台中城市風華除，藍染則闡揚台中海線的纖維工藝特色，展出至8月31日止。

「視創FUN藝」展，是中港高中應清水小願文化創意協會邀請，展出學生在郭凱遠等老師指導下，完成的藍染三角巾、圍巾等作品，還有利用植物纖維為主題的藍曬圖；另外還有透過學生對台中老建築的細心觀察，利用紙質纖維所製成的台中百年建築模型。

中港高中老師陳乃琦，利用課餘時間帶領學生走讀台中城市的百年老建築，找尋台中城市的歷史記憶，如宮原眼科、台中州廳、市役所等，學生透過觀察及記錄，將百年建築再現，創造出有溫度、有故事的台中城市模型。

中港高中視覺創意班成立於2016年，希望建立學生基本的視覺設計與創意思考的能力，並從中認識藝術創作的活力與展現可能，同時透過自我認識及觀察，進行探索、反思批判及運用策略解決問題的能力；培養學生人文素養與環境關懷，從環境中看見他人的需求，同時關注在地文化與全球文化脈動；養成學生關心環境及公共事務，認識服務設計，藝術不只是個人的創作，更可利益眾人，促進生活美感，達成精神文化質感的提升。

視創班這次展覽是為發揚海線的纖維工藝，喚起在地鄉親的回憶，同時也讓外地民眾了解纖維創作的多樣性、生活性、藝術性。

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