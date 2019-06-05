看過來！參加彰市未婚聯誼 抽希臘愛琴海來回機票

2019-06-05 12:18

〔記者湯世名／彰化報導〕情人節限定！七夕情人節將屆，彰化市公所將於7月27日盛大舉辦未婚聯誼活動，參加的125對未婚男女不僅可浪漫同行於1公里長的「幸福鵲橋」（天空步道），更有機會抽中希臘愛琴海來回機票，市長林世賢呼籲報名自6月6日起至6月30日額滿為止，為自己留下畢生難忘回憶。

林世賢今天在「「卦山夕照~幸福鵲橋」記者會中化身成愛神邱比特，穿上翅膀、拿起弓箭，對著現場的未婚男女射出愛神的箭。現場還有模特兒走秀、小朋友愛情舞蹈，充滿詩情畫意。

林世賢說，今年未婚男女聯誼活動，將於7月27日下午1點半至晚間9點，在彰化生活美學館天空步道、八卦山大佛風景區舉行，將浪漫進行長達7個半小時，當晚6點10分他將帶領所有參加未婚聯誼者及民眾，漫步走過「幸福鵲橋」（天空步道），凡是參加者即贈送愛情小物，80歲以上的年長情侶夫妻走過鵲橋者另送特別禮，所有參與走過鵲橋者都可參加摸彩，獎項有IPhone、空氣清淨機、禮券等大獎，價值逾10萬元。

在鵲橋另一端的大佛風景區廣場周邊，則為參與聯誼的青年男女安排浪漫的燭光晚餐與音樂饗宴，不僅如此，參與聯誼者還可獲得參加禮、廠商贊助禮，配對成功者另有配對禮，活動最後每人均可參加摸彩，幸運者將可帶回希臘愛琴海來回機票。此外，若配對成功者於市長林世賢任內結婚，還將另贈送60吋電視及金鏟子結婚禮，好康一籮筐。

市公所社會課表示，年滿25歲至45歲未婚男女（83年次至63年次）、大專學歷都可報名參加，報名日期從6月6日起至6月30日止，名額為男女各125名，額滿為止，詳情上市公所網站。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法