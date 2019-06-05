端午節到了 營養師教糖尿病患怎麼吃粽子

2019-06-05 11:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午節到了，70歲罹患糖尿病的陳爺爺，平常血糖控制得不錯。但最近例行回診追蹤，發現爺爺最近的某幾餐的飯後血糖高達230mg/dl、糖化血色素（HbA1c）超過7.5%，才知道陳爺爺那幾餐吃了完整一顆粽子，引起血糖指數飆升，經營養師建議，糖尿病患要有「粽子分享餐」的概念，一次最多吃半顆，另半顆與家人分享，而且並先吃蔬菜再吃粽子，血糖就能有效控制。

台北慈濟醫院營養師張郢芳說，糖尿病患的正常血糖標準應為80到160mg/dl，而一般人糖化血色素約5.7％左右，糖尿病患最好能控制在7％以下，血糖若長期居高不下，就像讓身體一直泡在糖水裡，恐怕會引起眼睛、心臟、腎臟等器官病變。

張郢芳建議，民眾最好將粽子當做正餐食用，而非點心。常用的甜辣醬、辣椒醬、醬油膏等粽子沾醬，會增加鈉含量攝取，最好避免，吃粽子時，建議搭配當季蔬菜、水果，補充纖維質，才能達到均衡的營養，如果自己包粽子，可選擇含蛋白質的滷豆干丁，以及富含纖維質的香菇、竹筍、杏鮑菇、紅蘿蔔等蔬菜，並使用水煮的方法，可減少油脂量的攝取，降低身體負擔。

她表示，大部分的粽子都是以糯米為主料，較不容易消化，食用過量可能引起腹痛、脹氣，民眾應酌量食用，避免造成腸胃不適。罹患慢性腎臟病者，要避免食用高磷的雜糧養生粽；高血壓、高血脂等心血管族群，則要注意油脂和鈉含量的攝取，避免沾醬。

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