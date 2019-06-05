怎麼吃粽子較健康？營養師建議：不沾醬配蔬菜湯

2019-06-05 00:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕端午節還沒到，有民眾已照三餐嗑肉粽，且要沾上2湯匙的蔭油膏，如此吃1個就吃下4公克的鹽，3個下肚就吃下12公克的鹽，是正常值的2倍，鈉攝取量爆表，不利血壓的穩定，也刺激胃。南投縣佑民醫院營養師廖美俞建議，吃粽子不沾醬，且最好配蔬菜湯增加鈉和膽固醇的代謝。

中部民眾吃乾麵要拌醬，吃粽子也愛沾醬，南投縣草屯鎮佑民醫院營養師廖美俞，比較幾款南投縣民眾喜歡沾的醬料鈉含量，發現這些沾醬的鈉含量都很高，最高的是很多人喜歡的大同蔭油膏。

廖美俞說，用免洗湯匙1平匙的量約10公克，鈉含量高達387毫克，400毫克相當於1公克的鹽，1湯匙的蔭油膏吃下肚，就是吃下近1公克的鹽。此外，東泉辣椒醬免洗湯匙1平匙10公克的量也有247毫克的鈉，而愛之味甜辣醬則是11公克有203毫克的鈉。

有民眾1天內吃3粒肉粽，每粒都要沾2湯匙的蔭油膏，市售200公克重的肉粽約含有2公克多的鹽，每粒再沾蔭油膏，吃下的鹽逾12公克，當天的鈉攝取量就爆表。

廖美俞表示，英國「世界癌症研究基金會」發表的研究曾提出警告，全球的平均鹽分攝取值高達8.6公克，直接影響血壓穩定，甚至可能因此刺激胃的內膜=力提高罹患胃癌的機率。而台灣人吃多的鹽分常來自加調味料的習慣，即沾醬的習慣，因此要健康過端午節，最好就是粽子不沾醬，且最好一天吃一粒就好。

「吃粽子可配蔬菜湯！」，廖美俞說，因湯裡含有鉀和纖維質，可幫助鈉和膽固醇代謝。惟有慢性腎臟病民眾不要喝蔬菜湯，可改配燙青菜。

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