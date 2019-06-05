基隆辦開齋節 林右昌感謝移工對台貢獻

2019-06-05 11:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府與印尼駐台北經濟貿易代表處合作舉辦伊斯蘭開齋節，今天在文化中心廣場邀請穆斯林精神導師祈福，市長林右昌出席時肯定移工對台灣貢獻，盼一起努力讓基隆這城市變得更好。

林右昌與印尼駐台北經濟貿易代表處副代表蘇泰帝（Teddy Surachmat）交換禮物，並與參加活動的穆斯林朋友互道祝福，不少穆斯林朋友也與林右昌合影留念，場面和樂。

林右昌說，看到那麼多穆斯林朋友虔誠祈禱，讓他感動並由衷祝福，同時代表政府感謝大家，無論在工作或各層面，對台灣帶來貢獻，台灣就是各位的家，基隆會是大家的家，盼一起努力讓這城市變得更好，他祝福大家工作上順利平安。

蘇泰帝也說，感謝市政府安排很好的場地及提供毯子，現場還有印尼傳統小吃、介紹印尼傳統婚典、免費義剪、卡拉OK歡唱等，讓穆斯林能順利祈福及歡度新年。

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