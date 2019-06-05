北市合法塗鴉區多在河濱 藝術家盼多開放都市空間

2019-06-05 00:02

〔記者蔡思培／台北報導〕近來北市街頭處處可見用黑色噴漆寫著「大腸王」的非法塗鴉，引來熱議。北市目前雖有多處合法塗鴉地，但多位在河濱公園，資深塗鴉藝術家說，北市的態度只是認為把塗鴉趕到河堤，都市的塗鴉就會減少。

最近北市變電箱、路燈基座、大巨蛋的圍籬都出現「大腸王」塗鴉，他還在網上嗆聲「清潔隊抓不到我」。有十餘年經驗、曾與多品牌合作的資深塗鴉藝術家AhdiaOne直言，一般藝術家在塗鴉創作時會著重在藝術本身，有些藝術家更是連臉書都沒有、極為低調。但大腸王的作品毫無質感、藝術可言，應該只是單純想留名，「嚴格來講就是想紅」。AhdiaOne擔心，不懂塗鴉文化的人若把「大腸王」的噴漆與藝術家的塗鴉進行聯想，這可能會對塗鴉圈造成一定程度的傷害。

目前北市雖有多處合法塗鴉地，但多位在河濱公園，AhdiaOne覺得，北市的態度只是認為把塗鴉趕到河堤，都市的塗鴉就會減少。他建議，政府應該將更多市區的公共牆面釋放出來，並找真正的塗鴉人進行創作。雖然台灣塗鴉藝術其實很早就有了，但只有當政府願意推廣塗鴉，文化才推動得起來。

AhdiaOne說，很多塗鴉人都是熱愛這個文化、也想透過藝術回饋都市，越有高度文明的都市，塗鴉其實也越多，像美國紐約的公共牆面就有很多塗鴉，塗鴉團隊做出很有味道的藝術。他也舉出新加坡的例子，新加坡市中心烏節路（Orchard Road）中央有個公園，政府直接將空間開放出來、並找團隊進行塗鴉、辦活動。

AhdiaOne認為，如果台北市區的合法大型塗鴉區變多，塗鴉者就能有更充裕的時間做畫，也可激起更多塗鴉者間的良性競爭，讓大家反思為何不能畫得更好，這樣非法的塗鴉也會變少，也能讓市容變得更好看。

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