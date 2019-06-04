請喪假帶家人散心 網友遭告發被扣3天薪水

2019-06-04 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在「爆料公社」上PO文，表示他朋友的爸爸過世，他陸續請了2天、2天、4天的喪假，不過最後4天的其中3天，帶他媽媽爬山散心，回公司後卻被老闆扣3天薪水，因為恰巧有特休員工剛好在景點看見他們，告發老闆說他喪假去玩，該員工質疑「喪假不就是放假嗎？出去玩散心錯了？」

據臉書社團「爆料公社」貼文，一名網友為他朋友打抱不平，發文表示他朋友的爸爸過世，因此他陸續請了2天、2天、4天，合計8天的喪假，不過最後4天的其中3天，事主帶媽媽爬山散心，回公司後卻被老闆扣3天薪水和全勤，因為恰巧有特休員工剛好也在景點，發現他並拍照給主管告狀說喪假跑去玩，該事主質疑「喪假不就是放假嗎？出去玩散心錯了？」

事主表示，頭2天處理殯儀館，第二次2天申請補助之類的，最後4天前3天，他帶媽媽跟兄弟姊妹去爬山去海灘走走散心吃東西，最後一天送爸爸出殯，最後假結束之後回公司上班，卻直接被扣3天薪水和全勤，讓他質疑「喪假不就是放假嗎？出去玩散心錯了？」

網友看到後回應熱烈，「喪事也不是天天處理，全家人可能這個月因為喪事氣氛低迷，最後處理完帶全家人出去走走抒發心情有什麼不對？」、「喪假能請幾天不是都可以請？管人家去哪裡？那是人家的權利欸」、「敢扣就直接弄到勞工局」、「所以請產假要生60天小孩是嗎？」、「一個就是喪假只能在家哭的概念嗎？？」。

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