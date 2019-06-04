蛤？藍風車防暴行動劇巡演 協辦的有FB社群‧‧‧

2019-06-04 14:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒看錯！彰化縣藍風車防暴行動劇「小紅帽放暑假」巡演即將登場，協辦單位竟有在地的FB社群「~~我愛鹿港小鎮~~」、「大員林生活圈」、「愛秀水說秀水」；負責主辦活動的幼教業者黃明昌說，希望透過臉書社群的網路力量，來進行最強大的宣傳！

黃明昌說，他除了經營幼兒園，本身也是臉書社群「愛秀水說秀水」的版主，他發現臉書社群會有臉友互動，尤其是置頂文章更能發揮更好的宣傳功效，因此，他透過臉書成功聯繫上「~~我愛鹿港小鎮~~」版主施博文、「大員林生活圈」版主賴義乾，獲得兩人大力支持，同意把這項免費有意義的行動劇巡演活動，放在置頂文章；並列出免費索票的地點。

黃明昌說，網路時代的宣傳效果很大，因為網路是全天候開放，不受時間限制，臉友分享力量更驚人，以「~~我愛鹿港小鎮~~」為例，臉友人數為13萬人，比起鹿港小鎮8萬多人口還要多，「大員林生活圈」有6.5萬臉友，「愛秀水說秀水」有4.5萬臉友，比張貼海報的效果還要好。

黃明昌說，藍風車防暴行動劇「小紅帽放暑假」，透過戲劇方式來宣導兒童自我保護，拒絕暴力的觀念與做法，將從6月15日起跑，15日在 鹿港文開國小禮堂、16日在秀水高工禮堂

、23日在員林育英國小禮堂、29日在二林文化教育園區、30日在和美國小禮堂。

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