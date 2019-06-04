高市3區深夜飄屎味 竟是因為.......

2019-06-04 14:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市前鎮、鳳山及苓雅區昨天深夜傳出異味，令部份民眾無法入睡，向市府環保局檢舉，環保局漏夜在市區找尋臭味來源，經查竟是阿勃勒樹開花所散發的屎味。

時序進入阿勃勒樹開花季節，入夜後許多種植阿勃勒的公園、學校或道路附近，散發出來像屎一般的異味顯得明顯，令部份民眾無法入睡，紛紛進線市府1999及環保局公害陳情專線。

環保局表示，平均每天晚間及夜間受理30件異味陳情案件，民眾昨天深夜11時至今天凌晨2時反映，某些路段聞到空氣中瀰漫一股怪怪異味，共同特徵都是像豬屎味一般，令人覺得噁心想吐，有人以為是工廠排放廢氣。

環保局表示，每年期間不同的季節都會因為路樹或植物開花結果而產生異味，例如每年11月起黑板樹進入開花期，臭味將會延續1個多月直到12月花謝後自然就不會再有異味，3月到4月掌葉蘋婆的開花期，5月至6月則是阿勃勒樹開花結果季節。

環保局表示，通常在白天日間反而不容易聞出植物開花的味道，反而晚夜間因為工廠、餐廳及汽機車所產生的廢氣量相對較少，味道較明顯且濃厚，所以民眾陳情案件多集中在晚間及夜間，昨天深夜分布在前鎮區、鳳山區及苓雅區的10幾件的陳情案件，都是阿勃勒樹果實所產生的異味。

由於阿勃勒樹形優美，黃色花朵垂墜如風鈴一般優美，是都會地區常見的主要路樹，另外公園或學校也會有阿勃勒樹的蹤跡，所以民眾可以注意居家附近是否有阿勃樹，若是居家附近沒有工廠而有阿勃勒樹，且聞起來像屎味一般，很可能就是阿勃勒樹結果所散發之異味，民眾可以放心排除是工業管洩漏，若無法辨識或辨識後依舊心有疑慮，仍可撥打1999或是環保局公害陳情專線（07-7317600）由環保局派員確認。

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