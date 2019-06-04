不實廣告宣稱療效 這裡可以查得到

2019-06-04 13:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局指出，近年來因消費環境便利，且常有業者祭出各式優惠折扣，吸引民眾購物，但常見違規宣稱具有療效的產品廣告，呼籲民眾小心，可上「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」、「食藥膨風廣告專區」查詢相關資訊，保障自身權益。

苗栗縣政府衛生局表示，常見違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱效能，其中以宣傳「皮膚美容」（22.94%）、「減肥瘦身」（17.78%）、「骨骼肌肉」（8.58%）占前三名。

衛生局強調，食品主要提供人體營養素及熱量，至於化粧品僅施於人體外部修飾容貌等，並不具醫療效能。

衛生局表示，但是網路上仍常見「飛蚊症、青光眼、白內障的問題…PPLs它就可以…來解決很多眼睛的問題…」、「OO產品…可改善70%以上更年期症狀…」、「OOOO你就趕緊拿回來吃…親像說心脹大…瓣膜鬆掉的、心血不夠…攏總可以使用…」等廣告，導致不知情民眾輕信。

民眾若有疑問，可分別上「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」（網址: http://pmds.fda.gov.tw/illegalad/）、「食藥膨風廣告專區」（網址:http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=5085），查詢廣告相關資訊。

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