雨中開工 蘇揆再送新竹10億親水公園建設大紅包

2019-06-04 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今早參加「前瞻基礎建設計畫－桃園~新竹備援管線工程」開工典禮時，大雨滂沱，蘇致詞時除了細數該工程的背景歷程，並當場宣布，核定新竹縣頭前溪水岸改造及新竹市微笑水岸工程總經費合計10億元的計畫。

蘇貞昌表示，因氣候變遷，供水穩定面臨挑戰，新竹地區由於枯旱而限水；但是，水從天降，端看人能不能利用，當屏東縣長時他對水感受尤其深。新北市400萬人口大多要靠石門水庫的供水，所以他很感謝桃園鄉親，但石門水庫的水其實很不夠，而台北市的翡翠水庫遇颱風天時卻常放流掉，所以若能以管線好好的調度，就不會缺水，所以上次他當行政院長時，便指示經濟部增設新管，讓翡翠水庫能供水給板橋等新北市大部分地區。

蘇貞昌說，不只是為大台北地區，更含蓋全國的開源節流、調度北援，連澎湖他都下令興建海水淡化廠，沒想到淡化廠上月才完工，每日供水4000噸，但距離他提議已事隔13年，所以他當場再下令擴建。

蘇貞昌說，由於板新地區供水改善計畫的完成，由翡翠水庫每日供水82萬噸給新北市板橋、新店、樹林、三峽、鶯歌等大部分地區，所以石門水庫的水才能供桃園和新竹地區；所以，他很感謝相關單位的努力，也請台水公司加快桃竹備援管線工程的腳步。

蘇貞昌接著表示，今日桃竹備援管線工程開工，與會者都表示感謝與歡迎，他就更大方一點，因為前瞻計畫要謝謝立法院通過，當中有一項水環境計畫，不是只有解決民生用水的改善，還包括新竹縣的頭前溪水岸改造及新竹市的微笑水岸，都需要錢，所以他今天帶著紅包，水利署甫於3天前審定，等著他核定，他就在此宣布，送新竹縣市10億元，不用等你們開口。

當場他請立委林為洲「多支持前瞻計畫，我會帶更多到地方！」林立刻起立拱手及揮手致意。

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