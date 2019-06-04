蘇貞昌諷前瞻建設遭在野黨杯葛 林為洲稱支持民生建設

2019-06-04 13:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今早參加「前瞻基礎建設計畫－桃園~新竹備援管線工程」開工典禮前受訪時，提到前瞻建設遭在野黨杯葛，民進黨立委柯建銘也請在野黨「高抬貴手」，國民黨立委林為洲則強調是對軌道建設有所疑慮，但會支持對民生有用的建設。

蘇貞昌受訪時表示，民進黨政府編前瞻計畫預算，在立法院卻面臨在野黨一再的杯葛，稱這是為選舉、這是為綁樁，但是現在看到，這真正是為了民生、為了飲水，同時地方都非常積極的爭取，非常的需要，此案最後立法院終於通過，能夠帶給地方從飲用水的改善到親水環境的建設，這是人民最期待的，感謝立委們的支持，尤其是新竹市立委柯建銘總召，當時很努力地爭取。

這時，正巧立委林為洲抵達會場，林快步上前與蘇握手致意表示「還有這邊也有，剛到」，站在一旁的柯建銘舉起手直言「他那時是反對的、反對的」，林立刻反駁「我們反對軌道，我們不反對民生！」

稍後，柯建銘在開工典禮上台致詞時，再次提起前瞻二期預算，請國民黨不要再反對「高抬貴手」。

換林為洲致詞時則說，「我們是對未做好評估的軌道建設有所疑慮，政策辯論作為在野黨提出不同的意見，也是天職，將來新的前瞻建設我們還是會繼續支持，支持對民生有用的建設」。他當場感謝蘇院長帶領的團隊，這麼有效率地開始動工，希望在1年半的時間就能完成。

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