端午「包中」找工作 永康就業中心辦徵才釋出200個工作機會

2019-06-04 12:58

〔記者萬于甄／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心為讓民眾找工作有好彩頭，安排在端午節前夕舉辦就業徵才活動，邀集8家在地企業廠商設攤，提供200個工作機會，且求職者只要應徵一家以上的廠商，即可參加扭蛋活動，獎品有粽子、福袋等，希望讓民眾端午找工作能「包中（粽）」。

永康就業中心表示，端午節是傳統四大節日之一，為讓民眾順利求職過節，6日上午9點至11點舉辦「粽藝人生、扭轉乾坤」徵才活動，邀集勝騰食品、奇菱科技、臺南紡織、宏和精密紡織、南光化學製藥、德義海有限公司、亮鴻企業社、昇揚集成等8家廠商，釋出200個職缺。

永康就業中心指出，業者提供的工作機會主要有，現場技術員、電機機械人員、化工人員、堆高機人員、織布機檔車作業員、工務工程師、微生物品管檢驗人員、物化品管檢驗人員、生產專員、巡檢員、儀電設備工程師、包裝作業員等，另代收宏遠興業、贊暉實業、永康幼兒園等3家履歷。

炎炎夏日適逢端午，永康就業中心為吸引民眾到就業中心找工作，設計一系列互動遊戲，展現就業中心多元與創意的服務，此外，屆時求職者應徵一家以上的廠商職缺，即可參加扭蛋活動，好禮奬品有粽子、冰淇淋蛋粽、福袋等，數量有限，歡迎民眾踴躍參加。

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