蘇澳海上龍舟賽 3港「輪流作東」今年起恢復

2019-06-04 12:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳「海上龍舟賽」，自1965年來都由南方澳3座漁港輪流作東，去年起固定在第3漁港舉辦，在地方引起反彈聲浪，認為傳統民俗不宜改變，今年龍舟賽將在6月7日登場，鎮公所從善如流，從這屆起，恢復漁港輪流作東的傳統；鎮長李明哲說，希望各港輪流舉辦傳統，能永續流傳下去。

蘇澳鎮海上龍舟賽，最早在南方澳南天宮前第1漁港舉行，1956年昭安宮前第2漁港啟用，往後幾年都由1、2漁港輪辦比賽；1965年進安宮前的第3漁港完成，改由3座漁港、廟宇輪流辦理，這項傳統已延續50多年。

3座漁港「輪流作東」是蘇澳端午龍舟賽的一大特色，但去年鎮公所以交通順暢、停車方便為由，取消輪辦傳統，宣布往後龍舟賽都在第3漁港舉辦，但此舉引起地方反彈，認為地方傳統被破壞。

今年海上龍舟賽6月7日將在於南方澳第漁3港登場；鎮長李明哲今在進安宮舉辦祭港儀式，祈求活動順利、平安，同時宣布從這屆起，後續龍舟賽恢復各港輪流作東的傳統。

李明哲指出，地方傳統文化保存不易，應該重視歷史、傳承記憶；3大漁港、廟宇都各有特色，經與地方討論後，決定恢復傳統特色，明年龍舟賽由南天宮前第一漁港舉行、後年由昭安宮前第2漁港主辦，盼各港輪辦傳統，能永續傳承下去。

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