疫病》高雄爆登革熱群聚感染 韓國瑜：全力消滅孳生源

2019-06-03 19:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市三民區鼎金里爆發登革熱群聚感染，目前已累計8例、另有2例高度疑似病例，高雄市長韓國瑜今天視察登革熱防疫狀況，要求全力動員消滅疫情，衛生局當場請命，指原編列防疫預算即將用罄，恐動用第二預備金，獲在場不分黨派議員一致支持。

鼎金里上月27日發現登革熱群聚感染，迄6月1日已有8名確診病例，其中7名在鼎金里，另1名在鼎西里，其中5名曾經到金獅湖市場採買，另有2名高度疑似病例（快篩陽性）。高雄市今年首例本土性登革熱病例發生在2月間的前鎮區，已獲控制，另境外移入有25名。

韓國瑜今天在多名議員、里長陪同下，到三民區檨仔林公園巡視登革熱防疫狀況。衛生局局長林立人簡報時指出，高雄市自2002年起每4年就會有一次登革熱疫情高峰期，其中2014至2016年4月間，共有35152例本土性病例，登革熱是高雄必須面對的嚴峻考驗。

林立人指出，今年雖然不是高峰期年分，但5月間就出現首波群聚感染，研判原因為今年暖冬，很少出現攝氏18度以下低溫，病媒蚊的活動、繁殖速度、病毒活性沒有得到低溫的抑制，加上日前經常間歇性雨勢，若未及時清除積水容器就會引發疫情。

高雄市防疫單位將在5日以前，完成以金獅湖市場為中心點，方圓400公尺屋宅內外孳生源清除，估計有3千餘戶，同時也針對熱點進行全面消毒，韓國瑜也走進巷弄實地了解噴藥狀況。

韓國瑜說，登革熱不僅威脅到市民健康，也會讓前來觀光、投資者害怕，影響高雄市形象，他要求市政府相關單位並結合警義消、民防力量，全力動員消滅登革熱病媒蚊。

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